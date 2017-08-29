Евгений Артюхин: "Готов встретиться с болельщиками "Динамо" и обсудить многие моменты"

Новичок московского "Динамо" Евгений Артюхин после победы над "Йокеритом" (2:1 Б) подчеркнул, что старался не удаляться, чтобы не подвести команду. Форвард отметил, что по ходу сезона постарается действовать не менее аккуратно.

Напомним, что нападающий, ранее выступавший за СКА, заключил соглашение с бело-голубыми 28 августа. Его контракт рассчитан на один сезон.

– С самого начала матча с "Динамо" казалось, что вы не хотели удаляться и даже в стыки не шли, – вопрос Артюхину.

– Старался, потому что удаление – моя болезнь, а я не хотел подводить команду. Думаю, по ходу сезона буду так же аккуратно действовать.

– Во второй смене вы чуть не забросили шайбу.

– Да. К сожалению, в том эпизоде оказалось, что у меня сломана клюшка. Потом я коснулся шайбы, и она окончательно сломалась.

– Какая задача стоит перед вами в "Динамо" как перед опытным игроком?

– Возродить традиции команды. В игровом плане – быть примером для молодых ребят и показывать правильный хоккей, помогать бело-голубым побеждать.

– Болельщики недоумевали, как взяли в "Динамо" игрока, который ломал их кумиров. Что скажете им?

– Это стиль моей игры. В каких-то моментах я перегибал палку, согласен с этим. Но ни в коем случае я не хотел травмировать этих ребят. Когда были такие стыки, всегда говорил, что злого умысла у меня не было. Мы все в одной лодке.

Я готов встретиться с болельщиками. Есть много моментов, которые можно обсудить. Когда я играл в СКА, то матчи с "Динамо" были для нас принципиальные и команду накручивали. Поэтому выплескивались какие-то эмоции. (Елена ГРИГОРЬЕВСКАЯ)

Зачем "Динамо" понадобился Артюхин?