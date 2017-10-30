Евегний Корешков: "Карлссон здорово сыграл против "Йокерита"

Главный тренер "Барыса" Евгений Корешков после матча регулярного чемпионата КХЛ против "Йокерита" (4:0) отметил, что голкипер Хенрик Карлссон здорово подчистил последний рубеж. Вратарь отразил 44 броска в этой игре.

- Мы знали, что соперник очень хорошо двигается, поэтому нужно было очень грамотно и плотно сыграть в средней зоне, лишить их возможности кататься, разрушать атаки, - приводит пресс-служба "Барыса" слова Корешкова. - Плюс в тех ненужных удалениях, которые мы сегодня заработали, была потрясающая самоотдача при нейтрализации большинства соперника от наших игроков, блокировка бросков. И, конечно, Хенрик Карлссон здорово подчистил последний рубеж, когда это было нужно.

- В первом матче с "Йокеритом", быть может, кто-то подумал, что "Барысу" повезло, но сегодня команда показала классную игру. Можно ли сказать, что Корешков сегодня вчистую переиграл Ялонена?

- Если кто и переиграл, то это команда.