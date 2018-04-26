"Это наша победа!" Зарипов поблагодарил поддержавших его

Форвард "Ак Барса" Данис Зарипов в Инстаграме поблагодарил людей, поддерживавших его в завершимшемся сезоне. На минувшей неделе 37-летний нападающий в составе команды из Казани выиграл Кубок Гагарина, победив в финальной серии ЦСКА (4-1). Благодаря этому результату он стал единственным игроком в истории КХЛ, выигравшим плей-офф пять раз.

"Хочу выразить слова благодарности всем, кто был рядом, поддерживал и верил в победу! Спасибо! Это наша победа. Мы одна команда", - написал Зарипов.

Напомним, летом 2017 года форвард подписал контракт с "Ак Барсом", но был дисквалифицирован на 2 года из-за положительного допинг-теста в сезоне-2016/17. После этого клуб из Казани расторг с ним соглашение. В конце ноября суд оправдал хоккеиста, признав, что он стал жертвой ошибки и не принимал запрещенных препаратов. В том же месяце он провел первую игру в сезоне.

В общей сложности Зарипов принял участие в 13 матчах "регулярки", набрав 10 (3+7) очков. В Кубке Гагарина он выходил на лед в 16 играх, набрав в них 11 (2+9) баллов за результативность.

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