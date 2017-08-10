Есмантович: "ЦСКА планирует приобрести еще одного классного защитника"

Президент ЦСКА Игорь Есмантович сообщил о том, что клуб продолжает проводить селекционную работу. По его словам, армейцы рассчитывают подписать защитника. Он отметил, что данный трансфер станет сюрпризом.

- Селекционная работа ведется на постоянной основе. У нас в планах приобрести еще одного классного защитника, - сказал Есмантович. - Надеемся, успеем подписать его до старта чемпионата. Вас ожидает сюрприз.

- Армейский клуб продолжит возвращать хоккеистов из-за океана?

- Мы работаем в этом направлении. На следующий год у нас есть кандидатуры еще двух игроков, которые, думаю, к нам вернутся. (Евгений БЕЛОУСОВ)

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