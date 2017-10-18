Эркка Вестерлунд: "Звено Умарка сыграло не очень здорово в матче с "Динамо"

Главный тренер "Салавата Юлаева" Эркка Вестерлунд после победы над московским "Динамо" (3:2) в матче регулярного чемпионата КХЛ отметил, что остался доволен выступлением четвертого звена. Однако игра первой тройки ему не понравилась, но и разбивать ее пока он не собирается.

– Это был равный матч. Мы играли последние встречи очень хорошо, но нам не хватало везения. Наш голкипер сегодня сыграл на высоком уровне. Также отмечу четвертое звено, которое забросило две шайбы.

– Вы отметили четвертое звено. А что насчет первой пятерки? Как оцените их игру?

– Я согласен, что они сыграли не очень здорово.

– Нет ли желания разбить первую тройку?

– У нас нет столько игроков на скамейке. И это была только одна игра. В целом, они играют здорово.

– Молодой Кузьмин доказал, что готов играть в КХЛ? На какой позиции вы его видите?

– Он сыграл очень хорошо, но у нас сейчас короткая скамейка, поэтому он играл в разных звеньях.