Эркка Вестерлунд: "За два матча СКА забил нам семь голов в большинстве. Мы плохие ребята..."

Главный тренер "Салавата Юлаева" Эркка Вестерлунд посетовал на большое количество удалений после матча регулярного чемпионата КХЛ со СКА (2:4). Также он отметил прогресс уфимцев по сравнению с предыдущей игрой против армейцев

– Хороший матч – сказал Вестерлунд. – За две игры СКА забил нам семь голов в большинстве. Вот такие мы плохие парни... Плохо играем в меньшинстве. Ну и СКА хорошо сыграл в неравных составах.

– После поражения от СКА в Уфе со счетом 1:6 вы сказали, что таков уровень "Салавата", но сегодня ваша команда выглядела очень хорошо. Так каков ваш реальный уровень?

– Да, сегодня мы играли лучше. Встречались с лучшей командой в лиге. У нас впереди еще много работы. До сих пор у нас много работы. (Сергей ЯРЕМЕНКО)

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