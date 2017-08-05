Эркка Вестерлунд: "Я уже старый, так что не обращаю внимания на то, что от меня требуют результата"

Главный тренер "Салавата Юлаева" Эркка Вестерлунд отметил, что может уйти в отставку, если окажется в клубе под слишком сильным давлением. По его словам, КХЛ стала для него родной за два года работы.

– КХЛ за два года стала для меня, можно сказать, родной лигой. Было очень интересно наблюдать, что происходит в чемпионате. В Уфе уже чувствую себя как дома, – цитирует Вестерлунда официальный сайт КХЛ. – Очень нравится и город, и люди, которые меня окружают. Но самое главное – у нас отличные хоккеисты, из которых можно строить команду, с которыми можно созидать. Впереди – большой и, надеюсь, славный путь.



Я уже старый, так что не обращаю внимания на то, что от меня требуют результата, концентрируюсь на своей каждодневной работе. Вообще, стараюсь не заострять внимания на результате одного конкретного матча, не зацикливаюсь на нем. Если мы будем застревать долго на каких-то отдельных играх, на главное просто не хватит времени. А главное – это строительство команды. Что же касается давления… Если оно станет слишком сильным, возможно, мне придется уйти в отставку. Я не боюсь, в этом нет ничего страшного и позорного.