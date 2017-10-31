Эркка Вестерлунд: "Я не рад тому, как играл "Салават" в матче против "Адмирала"

Главный тренер "Салавата Юлаева" Эркка Вестерлунд после матча регулярного чемпионата КХЛ против "Адмирала" (1:5) поздравил соперника с победой. Специалист также добавил, что не рад тому, как играла его команда.

– Поздравляю "Адмирал" с победой, – цитирует клубная пресс-служба Вестерлунда. – Сегодня они играли очень хорошо. Мы пытались подготовиться к игре. Возможно, нам хватило двух первых шайб в меньшинстве. Мы старались вернуться в игру в третьем периоде, рисковали, но не преуспели в этом. На маленькой площадке хоккей другой. Но, я думаю, это был хороший матч.



– Почему команда не смогла вернуться в игру во второй половине матча?

– Конечно, я не рад тому, как мы играли. У нас тоже были моменты, это была очень равная игра. Теперь у нас в составе есть новые игроки, некоторые игроки вернулись. Нам нужно быть терпеливыми.