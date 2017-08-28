Эркка Вестерлунд: "Все линии "Салавата" сыгрываются"

Главный тренер "Салавата Юлаева" Эркка Вестерлунд после поражения от "Куньлуня" (1:2) посетовал на слабую реализацию голевых моментов. По его словам, на данный момент все звенья команды сыгрываются.

– Нет слов про последние пятнадцать секунд, когда все произошло. Если не брать их в расчет, то наша команда, как и соперник, играла хорошо, – сказал Вестерлунд. – Единственная проблема – мы не можем реализовать свои моменты, забить голы.

– Вы продолжите доверять Карееву или выпустите Скривенса на следующий матч?

– Перед стартом чемпионата КХЛ у нас был план, согласно которому Скривенс проведет первые два матча, а затем Кареев сыграет в третьем матче. У нас два хороших вратаря. Кто сыграет в следующей игре? Мы пока не определились.

– Третий матч нет замен в составе, не считая вратарей. Вас все устраивает?

– Все линии сыгрываются и будут улучшать свою игру. На данный момент у нас нет защитников, чтобы произвести рокировку: Гончаров травмирован, а Панин дисквалифицирован. А если менять нападающих… то кого бы вы поменяли?

– В четвертом звене, например.

– Перед этой игрой наше четвертое было лучшим в составе.

– Что с Умарком? После его ошибок команда пропускает шайбы.

– Может быть, в предыдущей встрече он и играл не так хорошо, но сегодня он был одним из лучших на льду. Если не брать в расчет последних пятнадцати секунд.

– В этой игре первым на лед выходило звено Бодрова. В связи с чем такая рокировка?

– Мы знаем и видели как мощно начинает свои матчи соперник. Агрессивный, североамериканский стиль. А в предыдущих матчах у нас не получались первые смены. (Вадим АМИНОВ)