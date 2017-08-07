Эркка Вестерлунд: "В матче с "Кузней" результат был не на первом месте"

Главный тренер "Салавата Юлаева" Эркка Вестерлунд после победы над новокузнецким "Металлургом" (2:1) на Кубке губернатора Нижегородской области отметил, что доволен игрой своей команды в обороне. Специалист отметил, что у команды длинный путь для улучшения игры.

– Думаю, это была не такая уж и плохая игра, – цитирует официальный сайт "Салавата" Вестерлунда. – Играли без раскатки. Забивать было сложно, но проводить последний матч днем непросто. Мы были сконцентрированы на выступлении команды, игре в защите и в атаке. Результат был не на первом месте. Нас ждет длинный путь. Сейчас мы в самом его начале. Мы кое-что пробуем. Сейчас я доволен нашей обороной. Мы все еще можем играть лучше, но для изменений требуется больше времени.