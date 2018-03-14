Эркка Вестерлунд: "В конце третьего периода у "Салавата" был очень тяжелый момент, но болельщики нас поддержали"

Главный тренер "Салавата Юлаева" Эркка Вестерлунд после победы над "Авангардом" (3:2 ОТ) в седьмом матче серии плей-офф отметил, что команда успеет правильно подготовиться к первому матчу серии против "Трактора". Игра состоится в эту пятницу в Уфе.

– Большая игра и хорошая серия для Омска. Я думаю, что "Авангард" – одна из лучших команд на Востоке. Сегодня все решили мелочи, маленькие детали. Спасибо команде, мы начали не очень, но смогли найти в себе эмоции, силы и стали играть еще лучше. Конечно, спасибо болельщикам. Была отличная атмосфера на арене, в конце третьего периода у нас был очень тяжелый момент, но они нас поддержали.

– Как вы отнеслись к тому, что игры с "Трактором" начнутся на день раньше?

– Иногда даже хорошо, что ты находишься в кондиции, постоянно играешь и находишься в игровом ритме. Завтрашний день мы должны правильно провести, чтобы восстановиться.