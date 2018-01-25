Эркка Вестерлунд: "Увольнение Вайсфельда - сюрприз для команды"

Главный тренер "Салавата Юлаева" Эркка Вестерлунд в интервью "БИЗНЕС Online" отметил, что не понимает, каким образом произошло расторжение контракта между клубом и генеральным менеджером Леонидом Вайсфельдом. Специалист также добавил, что эта новость стала сюрпризом для команды.

– Как вы отреагировали на увольнение Леонида Вайсфельда?

– Конечно, это был сюрприз для нас. Мы это узнали только перед началом тренировки. Мы не понимаем, почему. Может быть, они что-то переделывают к следующему сезону. Мы понятия не имеем.

– Вы позвоните Вайсфельду, спросите, что случилось?

– Я думаю, что когда мы приедем во дворец, мы встретимся с Леонидом.

– Как увольнение Вайсфельда скажется на команде?

– Я не знаю. Тренеры занимаются тренировочным процессом, Леонид всегда занимался тем, чтобы выстроить команду, занимался структурными делами. Мне сейчас тяжело ответить, я не знаю.

Напомним, что 57-летний Вайсфельд возглавил менеджмент "Салавата Юлаев" в сезоне-2015/16. За свою карьеру он успел поработать в качестве генменеджера в "Ладе", новокузнецком"Металлурге" и "Автомобилисте". Также он был генеральным директором "Атланта", работал телекомментатором и хоккейным арбитром.