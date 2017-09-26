Эркка Вестерлунд: "Умарк получил травму, это большая потеря для "Салавата"

Главный тренер "Салавата Юлаева" Эркка Вестерлунд после поражения от "Трактора" (2:3) в матче регулярного чемпионата КХЛ отметил, что его игроки сами дали возможность сопернику набрать очки. Также специалист рассказал о ситуации с форвардом Линусом Умарком.
– Мы дали шанс "Трактору" и они его использовали.
– Почему на воротах стоял Кареев?
– Он очень хороший вратарь и однажды он точно выиграет, сегодня не повезло. Второй гол выглядел легким, но это не так. Для вратаря это был тяжелый момент.
– Что просматривали в эпизоде со вторым голом?
– Мы обратили внимание арбитров, что там было шесть игроков на льду у соперника. Но это был не наш запрос, они сами хотели убедиться. Там было шесть игроков, но они были в допустимой зоне.
– Что случилось с Умарком?
– Он получил небольшую травму. Это большая потеря для нас, когда такой мастеровитый игрок не играет.
– Что с Ильей Зубовым?
– Он также травмирован.
– Впервые в сезоне Панин вышел в паре с Куляшом, с чем связана эта замена?
– У нас есть восемь-девять хороших защитников и когда в состав добавляется новый игрок, возможны изменения
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http://hcsalavat.ru/news/salavat-yulaev/erkka-vesterlund-my-dali-shans-traktoru-i-oni-ego-ispolzovali/
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