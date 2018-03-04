Эркка Вестерлунд: "У Зубова "-2"? Илья играет хорошо, он голоден в этом плей-офф"

Главный тренер "Салавата Юлаева" Эркка Вестерлунд после победы над "Авангардом" (6:4) в первом матче 1/8 финала плей-офф отметил, что доволен выступлением форварда Ильи Зубова, а также действиями вратарей.

– Забили три быстрых гола, хорошая игра была.

– Сегодня не угадали с вратарем?

– Никогда не знаешь.

– У Зубова сегодня "-2", он в обороне не очень выглядит. Не беспокоит вас его игра в плей-офф?

– Илья играет очень хорошо, он очень голоден в этом плей-офф, он показывает своим видом, что хочет играть.

– Глядя на игру вратарей сегодня, у нас есть шансы увидеть Скривенса?

– Бен начал выздоравливать, считаю, что у нас хорошая ситуация с тремя вратарями.