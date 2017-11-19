23:54 19 ноября | Хоккей — КХЛ

Эркка Вестерлунд: "У "Салавата Юлаева" в матче с "Сочи" сработала игра в большинстве, это ключевая причина победы"


Главный тренер "Салавата Юлаева" Эркка Вестерлунд подчеркнул, что команда одержала важную победу над "Сочи" (3:1) в матче регулярного чемпионата КХЛ. Он также добавил, что ключевой причиной победы стала удачная игра в большинстве.

- Всегда здорово быть в Сочи. Мне нравится здесь, – приводит официальный сайт "Салавата Юлаева" слова Вестерлунда. – У нас было плохое начало. Были проблемы в первом периоде. Затем сработала наша игра в большинстве. Я думаю, это ключевая причина победы. Очень важная победа для команды.

Отметим, "Салават Юлаев" прервал серию из четырех поражений подряд. Всего команда выиграла 16 матчей из 34 в текущем сезоне.

Дополнительная информация

http://hcsalavat.ru/news/salavat-yulaev/erkka-vesterlund-ochen-vazhnaya-pobeda-dlya-komandy/

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Материалы других СМИ
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