Эркка Вестерлунд: "У "Салавата Юлаева" в матче с "Сочи" сработала игра в большинстве, это ключевая причина победы"

Главный тренер "Салавата Юлаева" Эркка Вестерлунд подчеркнул, что команда одержала важную победу над "Сочи" (3:1) в матче регулярного чемпионата КХЛ. Он также добавил, что ключевой причиной победы стала удачная игра в большинстве.

- Всегда здорово быть в Сочи. Мне нравится здесь, – приводит официальный сайт "Салавата Юлаева" слова Вестерлунда. – У нас было плохое начало. Были проблемы в первом периоде. Затем сработала наша игра в большинстве. Я думаю, это ключевая причина победы. Очень важная победа для команды.

Отметим, "Салават Юлаев" прервал серию из четырех поражений подряд. Всего команда выиграла 16 матчей из 34 в текущем сезоне.