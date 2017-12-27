Эркка Вестерлунд: "Ткачев будет очень ценным игроком для "Салавата Юлаева"

Главный тренер "Салавата Юлаева" Эркка Вестерлунд после победы над "Авангардом" (2:1) в матче регулярного чемпионата КХЛ отметил, что остался доволен дебютом форварда Владимира Ткачева в этой встрече. Напомним, что ранее хоккеист покинул "Адмирал" и перебрался в Уфу.

– Хороший матч. Хорошая скорость. Обе команды показали очень равную игру. В последнее время у нас хорошая игра в обороне. Сегодня это было очень важно для победы.

– Первую игру сыграл Владимир Ткачев.

– Он играл хорошо. Я думаю, в будущем он будет очень ценным игроком для нас.

– Сегодня "Авангард" проводил "кино-матч". Успели ли вы это заметить и смотрели ли вы какие-нибудь советские фильмы?

– (смеется) Не знаю. Извините, не смотрел.