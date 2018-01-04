Эркка Вестерлунд: "Спартак" провел очень хороший матч"

Главный тренер "Салавата Юлаева" Эркка Вестерлунд после матча регулярного чемпионата КХЛ против "Спартака" (2:3) отметил игру соперника. Специалист посетовал на плохую реализацию имевшихся моментов.

– "Спартак" провел очень хороший матч. Наша проблема – не могли забить. Играли неплохо, было хорошее движение, – сказал Вестерлунд.

– Новички из "Адмирала"?

– Они сыграли очень хорошо и сегодня были лучшим сочетанием. В будущем ожидаю от них большего.

– Когда получит шанс Иван Налимов?

– У нас очень интересная ситуация – три очень хороших вратаря. Налимов на тренировках выглядит хорошо.

– Почему не играет Артем Федоров?

– Впервые в этом сезоне наши игроки соревнуются за место в составе. На месте Федорова в трех линиях он проиграл конкуренцию. Надеюсь, он был голоден до игры и захочет показать больше. (Евгений БЕЛОУСОВ)