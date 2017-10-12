Эркка Вестерлунд: "Скривенс выиграл матч для "Салавата Юлаева"

Главный тренер "Салавата Юлаева" Эркка Вестерлунд после победы над минским "Динамо" (4:2) в матче регулярного чемпионата КХЛ заявил, что главным героем встречи стал голкипер уфимского клуба Бен Скривенс. Он отразил 25 бросков по своим воротам.

– Это была странная игра, – цитирует сайт "Салавата" Вестерлунда. – Очень странная и трудная для хоккеистов, у нас было много удалений. Конечно, хорошая победа. Бен Скривенс был действительно важным игроком, сегодня он выиграл нам матч.