Эркка Вестерлунд: "Скривенс еще не здоров на 100 процентов"

Главный тренер "Салавата Юлаева" Эркка Вестерлунд после поражения от "Авангарда" в третьем матче четвертьфинальной серии Восточной конференции КХЛ (3:5, 1-2 в серии) рассказал о кадровых потерях уфимцев. Также финский специалист посетовал, что его команда мало бросает при игре в большинстве.
– Поздравляю Омск с победой, – приводит сайт "Салавата" слова Вестерлунд. – Они сегодня были лучше в большинстве и меньшинстве. Были моменты в большинстве. Мы их не использовали. Поэтому счет в серии 1-2.
– Может быть, в большинстве не хватило агрессии, игры на "пятаке"?
– Нужно больше бросков в большинстве.
– Все ждали, что вы будете использовать Скривенса. Он еще не готов или хотели вселить уверенность в Налимова?
– Бен еще не здоров на 100 процентов. Он будет играть, но не сейчас.
– Не особо складывается игра у Ткачева и Бурдасова. Можно ли это связать с тем, что нет Саюстова? Когда он вернется?
– Посмотрим в следующих играх.
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https://hcsalavat.ru/news/salavat-yulaev/erkka-vesterlund-nuzhno-bolshe-broskov-v-bolshinstve/