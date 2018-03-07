Эркка Вестерлунд: "Скривенс еще не здоров на 100 процентов"

Главный тренер "Салавата Юлаева" Эркка Вестерлунд после поражения от "Авангарда" в третьем матче четвертьфинальной серии Восточной конференции КХЛ (3:5, 1-2 в серии) рассказал о кадровых потерях уфимцев. Также финский специалист посетовал, что его команда мало бросает при игре в большинстве.

– Поздравляю Омск с победой, – приводит сайт "Салавата" слова Вестерлунд. – Они сегодня были лучше в большинстве и меньшинстве. Были моменты в большинстве. Мы их не использовали. Поэтому счет в серии 1-2.

– Может быть, в большинстве не хватило агрессии, игры на "пятаке"?

– Нужно больше бросков в большинстве.

– Все ждали, что вы будете использовать Скривенса. Он еще не готов или хотели вселить уверенность в Налимова?

– Бен еще не здоров на 100 процентов. Он будет играть, но не сейчас.

– Не особо складывается игра у Ткачева и Бурдасова. Можно ли это связать с тем, что нет Саюстова? Когда он вернется?

– Посмотрим в следующих играх.