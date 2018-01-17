Эркка Вестерлунд: "Шансы Налимова стать номером один? Будем смотреть и решать"

Главный тренер "Салавата Юлаева" Эркка Вестерлунд после победы над "Витязем" (4:1) в матче регулярного чемпионата КХЛ отметил, что команда хорошо провела первый период, несмотря на пропущенную в меньшинстве шайбу. Также специалист рад, что в клубе будет высокая конкуренция среди вратарей.
– Важная победа для нас. Был небольшой перерыв, очень важно начать первые игры после перерыва. Игра была равная. Налимов очень здорово сыграл сегодня.
– "Салават Юлаев" часто пропускает первым. Есть ли в этом проблема?
– Я не помню сейчас, как часто мы пропускали первыми. Если говорить о сегодняшней игре, то это была наша ошибка при игре 5 на 4. В целом, первый период мы сыграли хорошо. Мы очень много игр провели на выезде, поэтому я не помню, как мы начинали эти матчи.
– Какие шансы у Налимова выиграть конкуренцию у Скривенса и Кареева?
– На данный момент это хорошо, что у нас есть конкуренция на вратарской линии. Мы будем смотреть и решать кто будет номер один.
– Получит ли вратарь сборной Канады Скривенс матчи за "Салават" до перерыва на олимпиаду?
– Я не знаю. Это непростая ситуация для Бена, всего три игры осталось.
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https://hcsalavat.ru/news/salavat-yulaev/erkka-vesterlund-vazhnaya-pobeda-dlya-nas/
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