Эркка Вестерлунд: "Шансы Налимова стать номером один? Будем смотреть и решать"

Главный тренер "Салавата Юлаева" Эркка Вестерлунд после победы над "Витязем" (4:1) в матче регулярного чемпионата КХЛ отметил, что команда хорошо провела первый период, несмотря на пропущенную в меньшинстве шайбу. Также специалист рад, что в клубе будет высокая конкуренция среди вратарей.

– Важная победа для нас. Был небольшой перерыв, очень важно начать первые игры после перерыва. Игра была равная. Налимов очень здорово сыграл сегодня.

– "Салават Юлаев" часто пропускает первым. Есть ли в этом проблема?

– Я не помню сейчас, как часто мы пропускали первыми. Если говорить о сегодняшней игре, то это была наша ошибка при игре 5 на 4. В целом, первый период мы сыграли хорошо. Мы очень много игр провели на выезде, поэтому я не помню, как мы начинали эти матчи.

– Какие шансы у Налимова выиграть конкуренцию у Скривенса и Кареева?

– На данный момент это хорошо, что у нас есть конкуренция на вратарской линии. Мы будем смотреть и решать кто будет номер один.

– Получит ли вратарь сборной Канады Скривенс матчи за "Салават" до перерыва на олимпиаду?

– Я не знаю. Это непростая ситуация для Бена, всего три игры осталось.