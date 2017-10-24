Эркка Вестерлунд: "Салавату" в матче против "Лады" было сложно психологически"

Главный тренер "Салавата Юлаева" Эркка Вестерлунд после матча регулярного чемпионата КХЛ против "Лады" (4:1) отметил, что для его команды выдалась нелегкая игра. Специалист также добавил, что уфимцам в сегодняшней встрече было тяжело психологически.

– Это была нелегкая игра для нас, – сказал Вестерлунд. – Сложно было психологически. "Лада" хорошо играет в обороне, они пропустили меньше нас. Опасные контратаки. Первый период мы играли не так хорошо, но затем стали действовать лучше.

– Почему Гончаров не доиграл матч?

– Максим делал слишком много ошибок. (Вадим АМИНОВ)