Эркка Вестерлунд: "Салават Юлаев" проиграл "Амуру" и в большинстве, и в меньшинстве"

Главный тренер "Салавата Юлаева" Эркка Вестерлунд после поражения от "Амура" (1:3) в матче регулярного чемпионата КХЛ подчеркнул, что его команда уступила в игре в неравных составах. Он также добавил, что уфимцам нужно улучшать игру спецбригад.

- Поздравляю "Амур" с победой. Было много удалений, – приводит официальный сайт "Салавата Юлаева" слова Вестерлунда. – Это было соревнование между тем, как играешь в большинстве и в меньшинстве. Мы проиграли это соревнование.

– В последних матчах у "Салавата" есть ряд проблем. Поможет ли пауза на Евротур устранить недостатки?

– У нас довольно много игроков в сборных. Это не облегчает тренировочный процесс. В последний месяц мы проигрывали из-за игры в неравных составах. Мы хорошо играли пять на пять. Нам нужно улучшать игру спецбригад.

"Салават" занимает шестое место в турнирной таблице Восточной конференции, набрав 46 очков.