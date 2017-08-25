Эркка Вестерлунд: "Салават Юлаев" должен извлечь уроки из матча с "Адмиралом"

Главный тренер "Салавата Юлаева" Эркка Вестерлунд в преддверии матча регулярного чемпионата КХЛ против "Амура" отметил, что команда должна извлечь уроки из первой встречи сезона с "Адмиралом" (3:1). Он также добавил, что уфимцам нужно улучшать игру в большинстве.

– В каком физическом и психологическом состоянии команда подходит к матчу с "Амуром"?

– Несмотря на победу в первом матче, мы сыграли не так хорошо. Теперь мы должны извлечь уроки из первой игры, – приводит официальный сайт "Салавата Юлаева" слова Вестерлунда. – Спустя пару дней перед второй игрой лучше как физическое состояние, так и психологическое.

– В игре с "Адмиралом" первая тройка создала мало моментов. Попробуете ли вы изменить сочетания?

– Мы должны обсудить это с ребятами и хранить спокойствие. Дать больше времени команде. Мы, тренеры, всегда хотим, чтобы команда создавала моменты и улучшала игру. Но мы в самом начале пути и должны дать игрокам время.

– Хотите ли вы изменить игру в большинстве? Забросили лишь в пятиминутном большинстве.

– До второго большинства у нас была всего одна попытка. Игра в большинстве в первой игре была хорошей, мы создавали моменты. Конечно, мы хотим ее улучшать.

Встреча "Салават Юлаев" – "Амур" пройдет 26 августа и начнется в 14.30 по московскому времени.