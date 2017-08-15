Эркка Вестерлунд: "Салават" только в самом начале пути"

Главный тренер "Салавата Юлаева" Эркка Вестерлунд после победы над "Адмиралом" (4:1) на Кубке Республики Башкортостан отметил, что доволен состоянием команды. По словам наставника, впереди еще много задач.

– Победа – это всегда замечательно, – цитирует Вестерлунда пресс-служба клуба. – Мы пытаемся использовать самые разные комбинации для достижения победы, и это не всегда легко, но я очень доволен той ситуацией, где мы находимся в данный момент. Но впереди много задач, мы только в самом начале пути.

Почему в первом периоде "Адмирал" перебросал нас? В начале мы очень хорошо играли в защите, но потом наша игра слегка ослабла.

Мы еще не приняли до конца решение об участии Доминика Кубалика на турнире, но вскоре мы решим.