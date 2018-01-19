Эркка Вестерлунд: "Салават" сыграл много игр, как в плей-офф"

Главный тренер "Салавата Юлаева" Эркка Вестерлунд поблагодарил команду за игру в матче регулярного чемпионата КХЛ с ЦСКА (2:1). По словам специалиста, уфимцы одержали важную победу.

– ЦСКА – хорошая команда. Она хорошо работает над собой, – приводит пресс-служба уфимцев слова Вестерлунда. – Я хочу сказать спасибо всем игрокам "Салавата". Мы были командой. Все играли хорошо, это большая и важная победа для нас.

– Считаете, что сейчас команда сплотилась, как один кулак и играет так, как вам хочется?

– Мы сыграли много игр, как в плей-офф. Сегодня мы играли очень хорошо как команда. Но, конечно, нам нужно играть еще лучше и становиться лучше.

– Как оцените игру Бартулиса? Он застолбил место пятого легионера?

– Я должен смотреть игру за игрой. У нас большая конкуренция, все три вратаря хорошо играют. У нас есть возможность комбинации с вратарями и составом.