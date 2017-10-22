Эркка Вестерлунд: "Салават" опять проиграл в игре в неравных составах"

Главный тренер "Салавата Юлаева" Эркка Вестерлунд после поражения от "Трактора" (3:4 Б) в матче регулярного чемпионата КХЛ отметил, что не может быть доволен игрой своей команды. Он также добавил, что физически уфимцы находятся в хорошем состоянии.

– Мы не можем быть довольны своей игрой, – сказал Вестерлунд. – Например, играя "пять на пять", надо больше и активнее идти на ворота. И мы опять проиграли в игре в неравных составах.

– "Салават Юлаев" не может удержать преимущество в счете. Это проблема?

– Два предыдущих матча мы выигрывали на последних минутах. Мы не физически не можем.. Не знаю.

– Когда отменили вторую шайбу "Трактора", ваша скамейка была в оцепенении. Не сразу среагировали?

– Мы получили информацию со стороны, нам подсказали. (Вадим АМИНОВ)