20:05 | Хоккей — КХЛ

Эркка Вестерлунд: "Салават" не учился по ходу сезона на своих ошибках"


Главный тренер "Салавата Юлаева" Эркка Вестерлунд после поражения от "Трактора" в полуфинальной серии Восточной конференции отметил тренерский штаб соперника и пожелал челябинцам удачи в финале конференции.

– Я хочу пожелать "Трактору" удачи в следующем раунде. Конечно, мы хотели сыграть "зеленое дерби", но не смогли. Мы должны были улучшать результат.

– Что скажете по реализации моментов "Салавата"?

– Это была основная проблема в сезоне. Мы не смогли прорваться к воротам. Нам надо больше идти на ворота, особенно, в плей-офф.

– По ходу серии, "Трактор" называли тренерской командой, можете сказать, что вы это противостояние Гатиятулину проиграли?

– Соглашусь, "Трактор" очень тренерская команда. У них хороший тренер. По своей команде могу сказать, что мы не учились по ходу сезона на своих ошибках.

Дополнительная информация

https://hcsalavat.ru/news/salavat-yulaev/press-konferentsiya-posle-sedmoy-igry-s-traktorom/

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