Эркка Вестерлунд: "Салават" должен стать хорошей командой. Это мои самые большие ожидания"

Главный тренер "Салавата Юлаева" Эркка Вестерлунд в интервью официальному сайту клуба рассказал, чего ждет от команды в следующем сезоне. Также специалист отметил, что доволен приобретенными игроками.

- Вы довольны новыми игроками, которые подписали контракты с командой?

- Да я очень рад, я думаю у нас очень хорошие, опытные игроки, - сказал Вестерлунд. - У нас отличные игроки, но следующий этап – это стать хорошей командой.

- Кого из игроков вы знаете давно?

- Например, Йоонаса Кемппайнена. Он был у меня в сборной Финляндии. Также знаю Филипа Ларсена, я с ним уже работал в команде "Йокерит". Так что могу сказать, что мне они хорошо известны.

Я видел Скривенса в игре, но еще не знаком с ним. Но могу сказать, что он хороший вратарь. Доминик Кубалик из Чехии очень интересный молодой игрок, он очень талантлив. Я очень доволен подписанием Федорова и Кокарева из московского "Динамо". Это очень важные игроки для нас.

- Чего вы ждете больше всего?

- Как я уже ранее сказал, самое главное для нас, прежде всего, быть хорошей командой, уметь хорошо взаимодействовать между собой. Это мои самые большие ожидания.

- Вы сегодня наблюдали за тренировкой, которую провели Тарасов и Цулыгин. Что вы можете сказать об этом?

- Мы отлично работаем с Вадимом Тарасовым и Николаем Цулыгиным. Мы уделяем много внимания молодым игрокам, потому что нам надо решить, кто будет в команде и поедет на сборы в Финляндию. У нас много хороших молодых игроков. Так что посмотрим и решим на следующей неделе.