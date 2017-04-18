Эркка Вестерлунд: "Придется выучить некоторые хоккейные термины по-русски"

Новый главный тренер "Салавата Юлаева" Эркка Вестерлунд провел первую пресс-конференцию в качестве главного тренера уфимского клуба. Специалист отметил, что остался доволен инфраструктурой "Салавата".

– Тренировать национальную сборную Финляндии большая честь, – сказал Вестерлунд. – Но я рад приехать в Россию. Нам, мне и моим помощникам, нужно перестроиться, чтобы работать в России. Здесь хороший клуб, хорошие игроки.

– Что бы вы изменили в клубе?

– Мы посетили два дворца спорта. Оценили лед, раздевалки. Все на высшем уровне. Работать приятно. Инфраструктура очень хорошая.

– Собираетесь ли вы изучать русский?

– Нам придется выучить некоторые хоккейные термины по-русски. У нас тренер – Николай Цулыгин – хорошо владеет английским языком. (Вадим АМИНОВ)