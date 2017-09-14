Эркка Вестерлунд: "Понравилось отношение команды: мы дотерпели"

Наставник "Салавата Юлаева" Эркка Вестерлунд после матча регулярного чемпионата КХЛ с "Торпедо" (2:1) похвалил за игру Григория Панина. Также специалист отметил, что Евгений Коротков не принимал участие в поединке из-за семейных проблем.

– Сражались две хорошие команды. Мне очень понравилось отношение ребят: как мы терпели и дотерпели до конца, выиграли, – начал Вестерлунд.

– Сорок пять минут у "Салавата" мало что получалось.

– Мы хорошо играли в эти минуты. Но я недоволен большинством. Мы должны больше бросать.

– По каким причинам вместо Короткова сыграл Бусаров? Когда ждать Гончарова?

– Коротков не играл по семейным проблемам, но он будет готов к следующему матчу. Гончарова ожидаем на следующей неделе.

– Как вы оцените игру Панина после отбытия дисквалификации?

– Великолепно сыграл! Такой защитник нам и был нужен. Он нас полностью устраивает. (Вадим АМИНОВ)