Эркка Вестерлунд – о поражении 1:7: "Тренерам и команде лучше забыть этот матч"

Главный тренер "Салавата Юлаева" Эркка Вестерлунд после поражения от "Трактора" (1:7) в седьмом матче полуфинальной серии Восточной конференции заявил, что всей команде нужно забыть этот матч. Челябинцы сравняли счет в серии, 3-3.
– Думаю, тренерам и команде лучше забыть этот матч и начать подготовку к следующему.
– Что с Гончаровым?
– Мы не комментируем такие вещи во время плей-офф.
– Кареев вышел не очень удачно. Скривенс выдержит давление, что он играет с таким бэкапом?
– Было 3:0, когда мы поменяли вратаря. Это была последняя попытка что-то изменить и так же дать Скривенсу возможность набраться сил.
– Ни одной шайбы в равных составах за последние два матча. Что происходит?
– Я уже ничего подобного не помню.
Дополнительная информация
https://hcsalavat.ru/news/salavat-yulaev/erkka-vesterlund-6/
yulianikiforom
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18:24