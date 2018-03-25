17:40 | Хоккей — КХЛ

Эркка Вестерлунд – о поражении 1:7: "Тренерам и команде лучше забыть этот матч"

1

Главный тренер "Салавата Юлаева" Эркка Вестерлунд после поражения от "Трактора" (1:7) в седьмом матче полуфинальной серии Восточной конференции заявил, что всей команде нужно забыть этот матч. Челябинцы сравняли счет в серии, 3-3.

– Думаю, тренерам и команде лучше забыть этот матч и начать подготовку к следующему.

– Что с Гончаровым?

– Мы не комментируем такие вещи во время плей-офф.

Кареев вышел не очень удачно. Скривенс выдержит давление, что он играет с таким бэкапом?

– Было 3:0, когда мы поменяли вратаря. Это была последняя попытка что-то изменить и так же дать Скривенсу возможность набраться сил.

– Ни одной шайбы в равных составах за последние два матча. Что происходит?

– Я уже ничего подобного не помню.

Дополнительная информация

https://hcsalavat.ru/news/salavat-yulaev/erkka-vesterlund-6/

1
Материалы других СМИ
Материалы других СМИ
КОММЕНТАРИИ (1)
Войти, чтобы оставить комментарий

yulianikiforom

Медики бьют тревогу: бoльшинcтвo nрoдуктов на нaших cтoлaх и в хoлодильникe зарaжены невидимыми nарaзитами!Эта заразa накaпливаeтся в нашем oрганизмe и вызываeт большинство болeзней (в том числе рaк).Но этому есть спасение, теперь можно очистить организм и оздоровиться. Вот статья минздрава как спасти себя и своих близких --- http://2qu.ru/gelmitom

18:24

СПОРТ-ЭКСПРЕСС Live!
СПОРТ-ЭКСПРЕСС Live!