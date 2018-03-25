Эркка Вестерлунд – о поражении 1:7: "Тренерам и команде лучше забыть этот матч"

Главный тренер "Салавата Юлаева" Эркка Вестерлунд после поражения от "Трактора" (1:7) в седьмом матче полуфинальной серии Восточной конференции заявил, что всей команде нужно забыть этот матч. Челябинцы сравняли счет в серии, 3-3.

– Думаю, тренерам и команде лучше забыть этот матч и начать подготовку к следующему.

– Что с Гончаровым?

– Мы не комментируем такие вещи во время плей-офф.

– Кареев вышел не очень удачно. Скривенс выдержит давление, что он играет с таким бэкапом?

– Было 3:0, когда мы поменяли вратаря. Это была последняя попытка что-то изменить и так же дать Скривенсу возможность набраться сил.

– Ни одной шайбы в равных составах за последние два матча. Что происходит?

– Я уже ничего подобного не помню.