Эркка Вестерлунд – о победе над "Торпедо": "Нам повезло, но я горжусь своей командой"

Главный тренер "Салавата Юлаева" Эркка Вестерлунд после победы над "Торпедо" (4:3 Б) в матче регулярного чемпионата КХЛ подчеркнул, что его хоккеистам повезло. Он также добавил, что у обеих команд были шансы победить.

Отметим, что уфимцы выиграли 6 из 7 последних встреч.

– "Торпедо" начало очень хорошо. Это было очень тяжелое для нас начало, – приводит официальный сайт "Салавата Юлаева" слова Вестерлунда. – Я горжусь своей командой, мы сравняли счет во втором периоде. Третий период был очень равным. У обеих команды были шансы победить. Сегодня нам повезло.

– Что изменили после первого периода?

– Самое главное, что я сказал команде, что мы должны выигрывать единоборства "один в один", потому что "Торпедо" очень хорошо боролось.