Эркка Вестерлунд – о матче с "Сочи": "Игроки "Салавата" были голодны до игры"

Главный тренер "Салавата Юлаева" Эркка Вестерлунд после победы над "Сочи" (11:3) в матче регулярного чемпионата КХЛ подчеркнул, что команда хотела показать хороший результат после предыдущих поражений. По его словам, у уифмцев еще много потенциала.

– Было много энергии у наших хоккеистов. Мы не очень хорошо провели предыдущие два матча, – сказал Вестерлунд. – Наши игроки были голодные до игры, чтобы показать результат. У нас еще много ресурсов и потенциала.

– При счете 10:1 пропустили две необязательные шайбы. Дело в расслабленности?

– Это был плохой эпизод в нашем исполнении. Радует, как мы сыграли третий период: собранно и здорово, хороший баланс между защитой и нападением.

– Когда появится Гончаров?

– В понедельник начнет тренироваться с командой. Но когда он будет играть, сказать не могу. (Вадим АМИНОВ)

14 шайб в матче "Салават Юлаев" – "Сочи". Видеообзор игры