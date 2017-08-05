Эркка Вестерлунд: "Игра всех звеньев "Салавата Юлаева" пока оставляет желать лучшего"

Главный тренер "Салавата Юлаева" Эркка Вестерлунд отметил, что во время предсезонных матчей для него важно ближе узнать игроков и выбрать оптимальные сочетания звеньев. Он также добавил, что не удовлетворен командным взаимодействием хоккеистов.

Напомним, что Вестерлунд в апреле сменил на посту главного тренера уфимцев Игоря Захаркина. В минувшем сезоне "СЮ" уступил "Ак Барсу" в первом раунде Кубка Гагарина.

– В сезоне мы хотим победить, – приводит официальный сайт КХЛ слова Вестерлунда. - Но сейчас, в этих контрольных играх для меня важнее ближе узнать игроков, попробовать различные сочетания звеньев и выбрать оптимальные.

Пока есть частички, из которых надо собрать паззл, поэтому пробуем разные комбинации, чтобы в итоге получилась картина. Пока я не могу сказать, что доволен каким-то отдельно взятым сочетанием. Даже первым звеном, несмотря на то, что оно выходит в неизменном составе. Пока их игра оставляет желать лучшего.

У нас есть отличные игроки, по подбору персоналий мы готовы на сто процентов. Но командной игрой, взаимодействием я удовлетворен пока процентов на 50-60. Однако время для работы есть. Мы будем стараться изобрести что-то новое и удивить чем-то эту лигу.

В следующем матче "Салават Юлаев" сыграет с "Автомобилистом" на Кубке губернатора Нижегородской области, встреча пройдет сегодня и начнется в 19.00 по московскому времени.