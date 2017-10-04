Эркка Вестерлунд: "Это последний урок для нас, чтобы стать хорошей командой"

Главный тренер "Салавата Юлаева" Эркка Вестерлунд назвал разгромное поражение от СКА (1:6) в матче регулярного чемпионата КХЛ последним уроком для своей команды. Специалист отметил, что счет на табло стал показателем уровня игры его подопечных во встрече с лидером лиги.

- Хорошо быть в новом пресс-центре, но не после такой игры. Соперника поздравляю с победой. Мы видели сегодня лучшую команду КХЛ. Мы пробовали подготовиться, чтобы хорошо сыграть в обороне. Понимали, насколько хорош соперник. Они хорошо играют и в нападении, и в защите. Я думаю, что это последний урок для нас, чтобы быть хорошей командой. Нам немного не повезло в начале, и соперники забили четыре шайбы в большинстве.

- Вы рассматривали эту игру как проверку для своих игроков?

- У нас есть ответ: тот уровень, как мы играли против СКА. 1:6. Это наш уровень сегодня. Но мы должны еще лучше играть в защите. Это был урок. Приятно видеть, как игрок, неважно с какой фамилией, играет и в защите, и в обороне.

- У Федотова стало больше шансов, чтобы попасть в заявку на игру в КХЛ?

- Иван хорошо играл. Все зависит от здоровья Кареева.

- Какое будущее в "Салавате Юлаеве" у Осипова? Он уже долго не играет.

- У нас начали играть Панин и Гончаров, мы стараемся стабилизировать игру в защите, дать им игрового опыта. Осипов нам нужен.

- Что говорили во время тайм-аута?

- Неважно что я сказал. Просто надо было разбудить игроков, потому что мы были постоянно на шаг позади соперника. (Вадим АМИНОВ)

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