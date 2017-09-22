Эркка Вестерлунд: "Для "Салавата" это всего вторая игра на выезде, мы привыкаем, учимся"

Главный тренер "Салавата Юлаева" Эркка Вестерлунд после победы над магнитогорским "Металлургом" (4:3) в матче регулярного чемпионата КХЛ отметил, что остался доволен игрой своей команды. Он также добавил, что команда привыкает и постепенно учится.

– Хорошая игра. Очень хорошие первый и третий периоды и, наоборот, второй период для нас оказался тяжелым, – сказал Вестерлунд. – Но мы привыкаем, учимся. Потому что для нас это всего вторая игра на выезде.

– Как прокомментируете перестановку в спецбригаде "большинства"? Выпустили Федорова четвертым нападающим.

– Мы были недовольны игрой в большинстве. Думаю, в будущем мы будем играть таким составом. Посмотрим.

– Вы рискованно взяли тайм-аут.

– Иногда мы должны попробовать. (Вадим АМИНОВ)