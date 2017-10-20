Эркка Вестерлунд: "Для меня важнее победа, чем разговоры о переходе Куляша"

Главный тренер "Салавата Юлаева" Эркка Вестерлунд посетовал на большое количество удалений в матче регулярного чемпионата КХЛ с "Автомобилистом" (5:3). При этом специалист подчеркнул, что уфимцы продемонстрировали свой характер.

– Победа очень важна для нас, особенно победа на последних минутах, – начал Вестерлунд. – "Салават" показал характер. Эта встреча была очень тяжелая, потому что "Автомобилист" хорошо играл. Но мы нахватали много удалений.

– В чем надо прогрессировать команде?

– Нам много надо улучшать. Учим играть наших хоккеистов в нападении и защите, чтобы не было дисбаланса. Пока "пять на пять" действуем хорошо.

– Сегодня было много удалений. В чем причина?

– Не знаю. Конечно, мы много удаляемся в зоне атаки. Будем разбирать проблему.

– Не жалеете о расставании с Куляшом? Он сегодня дубль сделал.

– Денис хороший игрок. Но для меня важнее победа, чем разговоры о Куляше.

– Как прокомментируете удаление Умарка? Предусмотрены в команде штрафы за такое?

– Я никогда никого не штрафую. Мы обсудим такие ситуации. (Вадим АМИНОВ)

Напомним, что защитник "Автомобилиста" Никита Трямкин был удален до конца игры за жест в адрес нападающего уфимцев Линуса Умарка. В концовке встречи форвард "Салавата" также получил дисциплинарный штраф.

Трямкин удален до конца матча за жест в сторону Умарка. Видео