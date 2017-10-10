Эркка Вестерлунд: "Чтобы победить СКА, надо хорошо сыграть в защите и больше играть с шайбой"

Главный тренер "Салавата Юлаева" Эркка Вестерлунд в интервью пресс-службе отметил, что в его команде каждый игрок может хорошо играть как в нападении, так и в обороне. Специалист также добавил, что он пытается внести серьезные изменения в игру.

– Насколько Бобылев и Юньков помогут команде, какое они впечатление произвели на тренировке?

– Каждый игрок нашей команды может хорошо играть как в нападении, так и в обороне. Юньков – игрок такого типа, который нам нужен. Сейчас на тренировке я увидел много хорошего в игре Бобылева. Мы дадим ему пару дней для восстановления после смены часовых поясов. Я надеюсь, что он сыграет на выезде. Так же о Кузьмине из "Тороса". Думаю, он поможет нам, так как Солодухин получил небольшую травму.



– Илья Зубов поедет на выезд?

– Из-за травмы мы не знаем точно, когда он сыграет, но он поедет с командой. Я надеюсь, что он будет в составе.



– Прокомментируйте сам выезд и отдельно игру со СКА. Есть ли план, как победить их?

– Я думаю, в последней домашней игре с ними нам не повезло в начале, они дважды забросили в большинстве и повели 2:0. Главное – хорошо сыграть против СКА в защите и, конечно, больше играть с шайбой. Теперь у нас больше игроков, которые смогут сыграть в обороне. Каждый матч разный. Теперь это история и у нас новая возможность.



– С начала сезона вы много говорите о важности игры в обороне, но все еще есть проблемы. Это проблема тренеров или не понимают игроки?

– Мы пытаемся внести серьезные изменения в нашу игру. Конечно, многие игроки всю жизнь играли в атакующем стиле, это не так просто изменить. Но мы идем в правильном направлении. Это то, что нам нужно, чтобы быть побеждающей командой.

