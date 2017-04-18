Эркка Вестерлунд: "Будущее Сведберга? Обсудим этот вопрос с тренером вратарей "Салавата"

Новый главный тренер "Салавата Юлаева" Эркка Вестерлунд провел первую пресс-конференцию в качестве главного тренера уфимского клуба. Специалист отметил, что считает Кубок Шпенглера сложным турниром и сказал, что будущее голкипера Никласа Сведберга будет решено вместе с тренерским штабом команды.

– Ваше отношение к Кубку Шпенглера? Матчи этого турнира помогают клубам КХЛ при подготовке к матчам?

– Это очень сложный турнир, – сказал Вестерлунд. – Никогда не знаешь, сколько времени требуется игрокам для восстановления. И нам приходилось находить баланс. У меня был опыт: мы выложились на полную силу на Кубке Шпенглера, а затем, во внутреннем чемпионате, у нас кончились силы. Поэтому нам важно в команде "Салават Юлаев" найти хороший баланс.

– Видите ли вы в составе Никласа Сведберга?

– Пока не могу ничего конкретного сказать. Сведберг очень хорошо играет в плей-офф. Нам надо обсудить этот вопрос с тренером вратарей. (Вадим АМИНОВ)