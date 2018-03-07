Эркка Вестерлунд: "Авангард" был лучше "Салавата" при игре в большинстве и меньшинстве"

Главный тренер "Салават Юлаев" Эркка Вестерлунд после третьего матча серии плей-офф КХЛ против "Авангарда" (3:5) отметил, что получилась хорошая игра. Специалист также добавил, что его команде надо совершать больше бросков в большинстве.
– С победой Омск. Хорошая игра, - сказал Вестерлунд. - Омск был лучше нас при игре в большинстве и меньшинстве. У нас были свои шансы, но мы их не использовали. Поэтому счет в серии 1:2.
– Можно ли сказать, что "Салавату" не хватило сегодня агрессии?
– Нам надо больше бросков в большинстве.
– Почему не попал в заявку Скривенс? Хотели вселить уверенность в Налимова?
– Он еще не на сто процентов здоров. Он выйдет, но не сейчас.
– Не очень складывается игра у Бурдасова и Ткачева. Может это связано с тем, что у них нет центра? Когда вернется Саюстов?
– Посмотрим в следующей игре. (Анна ЛЕВЧЕНКО)
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- Салават Юлаев
- КХЛ
- Авангард Омск
- Антон Бурдасов
- Эркка Вестерлунд
- Владимир Ткачев (Салават Юлаев)
- Дмитрий Саюстов
- Бен Скривенс
- Иван Налимов