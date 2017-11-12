Эрик Густафссон: "Был шокирован решением "Авангарда" отказаться от моих услуг"

Защитник сборной Швеции Эрик Густафссон отметил, что у него были хорошие отношения с тренерским штабом и менеджментом "Авангарда". Хоккеист также добавил, что был шокирован решением омского клуба отправить его в список отказов.

– Если честно, это был даже не сюрприз, а натуральный шок, – цитирует "Р-Спорт" Густафссона. – Такого я никак не ожидал, я был уверен, что у нас хорошие отношения с тренерским штабом и менеджментом "Авангарда". У меня нет объяснения, почему меня решили уволить, но в нашем бизнесе такое случается. Всю эту неделю старался концентрироваться на сборной, теперь займусь вопросом своего будущего.

Насколько понимаю, в Омске для меня все закончено. Постараюсь найти работу как можно скорее, возможно, в КХЛ, я готов играть на самом высоком уровне.

Напомним, что в текущем сезоне 28-летний игрок провел 23 матча в регулярном чемпионате и набрал 10 (1+9) очков при показателе полезности "-2".

"Авангард" поместил Эрика Густафссона в список отказов