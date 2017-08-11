Еременко удален до конца матча с "Амуром" за удар головой

Голкипер московского "Динамо" Александр Еременко был удален до конца товарищеского матча против "Амура". В третьем периоде встречи вратарь получил 5+20 штрафного времени за удар соперника головой.
Вместо Еременко место в воротах занял Иван Бочаров. После удаления основного вратаря московский клуб пропустил три шайбы. Напомним, что в первом периоде травму кисти получил нападающий Дмитрий Казионов.
Вот так поворот! Еременко 5+20 получает за удар головой!– ХК "Динамо" Москва (@dynamo_ru) 11 августа 2017 г.
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