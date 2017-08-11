Еременко удален до конца матча с "Амуром" за удар головой

Голкипер московского "Динамо" Александр Еременко был удален до конца товарищеского матча против "Амура". В третьем периоде встречи вратарь получил 5+20 штрафного времени за удар соперника головой.

Вместо Еременко место в воротах занял Иван Бочаров. После удаления основного вратаря московский клуб пропустил три шайбы. Напомним, что в первом периоде травму кисти получил нападающий Дмитрий Казионов.