Еременко, Панин и Петтерссон - лучшие игроки недели в КХЛ

КХЛ на своем официальном сайте назвала лучших игроков заключительной игровой недели регулярного чемпионата лиги.

Лучшим вратарем признан Александр Еременко ("Динамо" М), в двух матчах одержавший две победы. Еременко отразил 96,88 процента бросков по своим воротам при коэффициенте надежности 0,97 (оба показателя – лучшие в лиге за прошедшую неделю).

Лучшим защитником признан Григорий Панин (ЦСКА), в двух матчах одержавший вместе с командой две победы, отметившийся голом в ворота "Спартака" и результативной передачей в поединке с "Торпедо". Защитник армейцев завершил оба матча с положительным показателем полезности при общем показателе (+6) (лучший результат недели среди защитников). Панин провел также 4 силовых приема и заблокировал 4 броска соперников.

Лучшим нападающим признан Фредрик Петтерссон ("Динамо" Мн), отличившийся во всех трех матчах недели. На его счету – голы в поединках с "Ак Барсом" и "Нефтехимиком", а также дубль в ворота "Лады". Всего нападающий минчан набрал 5 (4+1) очков. Также на его счету 15 бросков по воротам. Петтерссон не завершил ни один из матчей с отрицательным показателем полезности при общем показателе (+1).

Лучшим новичком признан нападающий Артем Михеев ("Металлург" Нк), в трех гостевых матчах одержавший вместе с командой две победы и набравший в них 2 (1+1) очка. Нападающий "Кузни" не завершил ни один из матчей с отрицательным показателем полезности. На его счету также 5 блокированных бросков. 21-летний Михеев в среднем проводил на льду 16 минут 35 секунд (лучший показатель недели среди новичков-нападающих).