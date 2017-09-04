Еременко, Месарош, Доус и Воробей - лучшие игроки недели в КХЛ

КХЛ на своем официальном сайте назвала лучших хоккеистов прошедшей игровой недели.

Лучшим вратарем признан Александр Еременко ("Динамо" Мск), в двух матчах одержавший две победы. Голкипер отразил 97,56 процента бросков по своим воротам при коэффициенте надежности 0,96 (оба показателя – лучшие в лиге за неделю).

Лучшим защитником признан Андрей Месарош ("Слован"), вместе с командой одержавший две победы в трех матчах. Защитник словацкой команды завершил все эти игры с положительным показателем полезности при общем показателе "+3", а также набрал в них 4 (3+1) очка.

Лучшим нападающим признан Найджел Доус ("Барыс"), в трех матчах набравший 7 (5+2) очков (лучший показатель в Лиге за неделю) при показателе полезности "+4". На счету нападающего казахстанской команды дубли в поединках с "Металлургом" и "Северсталью". Одна из шайб в игре против череповецкого клуба стала победной, также победным стал гол Доуса в поединке против нижегородского "Торпедо". В среднем Доус проводил на льду 20 минут 40 секунд (лучший показатель в Лиге за неделю среди нападающих).

Лучшим новичком признан защитник Павел Воробей ("Куньлунь"), в трех матчах одержавший вместе с командой три победы. 19-летний игрок китайского клуба завершил все эти игры с положительным показателем полезности при общем показателе "+4". В гостевом матче против "Трактора" Воробей стал автором голевой передачи, набрав первое очко в КХЛ. Защитник "Куньлуня" в среднем проводил на льду 15 минут 46 секунд. На его счету также 4 броска по воротам и 5 блокированных бросков соперников.