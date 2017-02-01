Еременко, Хиетанен, Мозякин и Ильенко - лучшие игроки января

Комиссия по определению лучших игроков КХЛ, руководствуясь статистическими показателями, предоставленными отделом статистики и аналитики Центрального информационного бюро лиги, определила лучших хоккеистов января в четырех номинациях, сообщает пресс-служба КХЛ.

Лучшим вратарем признан Александр Еременко из минского "Динамо", одержавший победы в 6 из 9 проведенных матчей, в том числе четыре – на ноль. 12 и 14 января вратарь "Динамо" в играх против "Нефтехимика" и "Лады" не пропустил ни одной шайбы. Его максимальная сухая серия составила 141 минуту 10 секунд. Ерёменко отразил 95,11 процента бросков при коэффициенте надежности 1,25 гола за игру.

Лучшим защитником признан Юусо Хиетанен из московского "Динамо", в 12 матчах одержавший вместе с командой 10 побед. Защитник бело-голубых завершил эти матчи с общим показателем полезности (+9) и набрал в них 11 (4+7) очков. Его шайба в ворота новокузнецкого "Металлурга" 7 января стала победной. Также Хиетанен нанес 34 броска по воротам, заблокировал 13 бросков соперников и провёл 15 силовых приёмов.

Лучшим нападающим признан Сергей Мозякин из магнитогорского "Металлурга", в 12 матчах набравший 18 (10+8) очков. Капитан "Магнитки" набирал очки в 11 матчах и забрасывал шайбы – в семи. На его счету – дубли в гостевых поединках с московскими ЦСКА и "Динамо" и в домашнем со "Спартаком", а также победные голы в матчах против бело-голубых, "Спартака" и "Ак Барса". Мозякин нанес 49 бросков по воротам соперников (лучший показатель месяца). Капитан "Металлурга" единолично возглавляет гонку бомбардиров и снайперов КХЛ.

Лучшим новичком признан нападающий Артем Ильенко из "Локомотива", в 12 проведённых матчах забросивший две шайбы, обе (в поединках против "Ак Барса" и "Нефтехимика") стали победными. 20-летний форвард "Локомотива" в среднем проводил на льду 10 минут и 43 секунды, нанёс 16 бросков по воротам при показателе полезности (+4).