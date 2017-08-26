Епанчинцев поблагодарил болельщиков "Спартака" за поддержку в Ханты-Мансийске

Главный тренер "Спартака" Вадим Епанчинцев после победы над "Югрой" (6:2) в матче регулярного чемпионата КХЛ остался доволен действиями своих игроков в этой встрече. Также специалист поблагодарил болельщиков красно-белых, которые поддерживали команду в Ханты-Мансийске.

– Доволен сегодняшним результатом и содержанием игры, – цитирует официальный сайт "Спартака" Епанчинцева. – Забили много голов, причем очень нужных и своевременных голов. Некоторые получились красивыми. Играли по заданию от первой до последней минуты, многое получалось. И даже два пропущенных нами гола не поменяли общего хорошего впечатления от сегодняшней игры. Благодарен ребятам за самоотдачу, за хороший и правильный настрой на игру.

Отдельно хотел бы поблагодарить наших многочисленных болельщиков. Знаю, что многие из них прилетели из Москвы, такая поддержка вдалеке от дома очень приятна. Готовимся дальше, наша тяжелая пятиматчевая выездная серия продолжается.