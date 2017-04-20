Епанчинцев назначен главным тренером "Спартака"

Как и предполагал "СЭ", "Спартак" утвердил кандидатуру Вадима Епанчинцева на посту главного тренера, информирует официальный сайт московского клуба. Контракт со специалистом подписан по схеме "1+1", на один год с возможностью дальнейшей пролонгации соглашения.

"Спартак" приветствует Вадима Епанчинцева в клубе и желает успехов в работе", – говорится в сообщении.

Минувший сезон 41-летний специалист провел в Высшей хоккейной лиге, где руководил "Сарыаркой" из Караганды. Под его руководством команда заняла третье место в регулярном чемпионате ВХЛ, а в плей-офф уступила в 1/4 финала в шести матчах "Зауралью".

"Спартак" в сезоне-2016/17 занял 13-е место в Западной конференции КХЛ и не попал в плей-офф. С 10 октября после увольнения Германа Титова обязанности главного тренера исполнял Алексей Ярушкин.

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