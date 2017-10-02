Энвер Лисин: "Салавату" не хватило еще одного гола для победы"

Нападающий "Салавата Юлаева" Энвер Лисин после поражения от "Югры" (1:2 Б) в матче регулярного чемпионата КХЛ в интервью клубной пресс-службе подчеркнул, что команде необходимо улучшить свою игру. По словам форварда, для победы уфимцам не хватило одной заброшенной шайбы.

– Чего не хватило для победы сегодня? – вопрос Лисину.

– Не хватило еще одного забитого гола.

– В стартовом периоде "юлаевцы" выглядели как-то скованно, неуверенно. С чем это было связано?

– Я не знаю.

– Во втором и третьем периодах команда играла совершенно по-другому. Что поменяли в игре?

– Стали лучше двигаться и у нас сразу появились моменты.

– В двух последних матчах "Салават" не забивает в равных составах. В чем причины?

– Нам надо играть лучше, чем сегодня и в последнем выездном матче. Тогда мы будем забивать.