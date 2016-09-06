Энвер Лисин: "Салават" должен был выигрывать"

Нападающий "Салавата Юлаева" Энвер Лисин после поражения в матче регулярного чемпионата КХЛ от рижского "Динамо" (2:3 Б) посетовал, что его команда не смогла добиться победы.

– Проиграли. Это плохо, должны были выигрывать, – приводит официальный сайт уфимского клуба слова Лисина. – Много удалений у нас опять, будем работать над дисциплиной.

– В третьем периоде вернулись в игру. Что изменили?

– Отступать было некуда. Я считаю, мы и первые два периода неплохо играли. Не забили свои моменты пять на три, а они нам забили. Это перевернуло игру. Хорошо, что мы сравняли счет в основное время, взяли очко. И у нас был шанс победить в овертайме и на буллитах.

– Сами Лепистё уехал в сборную Финляндии на Кубок Мира. Сказывается его отсутствие?

– Конечно, отсутствие каждого игрока сказывается. Я думаю, это хороший шанс для других игроков, которые будут играть на его месте и еще больше работать.

– От игры с "Йокеритом" чего ожидаете?

– Победы. Нам нужна только победа.