Энрот, Анелев и Гусев - лучшие игроки недели в КХЛ

КХЛ на своем официальном сайте назвала лучших хоккеистов прошедшей игровой недели.
Лучшим голкипером признан вратарь минского "Динамо" Юнас Энрот. В трех матчах он помог белорусской команде одержать три победы, отразив 95,74 процента бросков по своим воротам при коэффициенте надежности 1,30. Юнас Анелев из "Авангарда" был назван лучшим защитником прошедшей недели. В трех встречах омичи одержали две победы - швед набрал в них 3 (1+2) очка, что является лучшим показателем в лиге за прошедшую неделю среди игроков его амплуа.
Форвард СКА Никита Гусев был признан лучшим нападающим. В трех играх питерские армейцы одержали три победы, а сам россиянин набрал 8 (5+3) очков при показателе полезности "+4". Лучшим новичком лиги по итогам прошедшей недели стал нападающий "Йокерита" Эли Толванен. В двух встречах он помог своей команде одержать две победы, набрав 3 (2+1) балла за результативность.
Четверка лучших хоккеистов недели: https://t.co/ZZ7nPcpsJt pic.twitter.com/n2tPwytJOR– КХЛ (@khl) 9 октября 2017 г.
Дополнительная информация
- КХЛ
- Авангард Омск
- СКА СПб
- Динамо Мн (Хоккей)
- Никита Гусев
- Йокерит
- Юнас Энрот
- Юнас Анелев
- Ээли Толванен