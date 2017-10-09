Энрот, Анелев и Гусев - лучшие игроки недели в КХЛ

КХЛ на своем официальном сайте назвала лучших хоккеистов прошедшей игровой недели.

Лучшим голкипером признан вратарь минского "Динамо" Юнас Энрот. В трех матчах он помог белорусской команде одержать три победы, отразив 95,74 процента бросков по своим воротам при коэффициенте надежности 1,30. Юнас Анелев из "Авангарда" был назван лучшим защитником прошедшей недели. В трех встречах омичи одержали две победы - швед набрал в них 3 (1+2) очка, что является лучшим показателем в лиге за прошедшую неделю среди игроков его амплуа.

Форвард СКА Никита Гусев был признан лучшим нападающим. В трех играх питерские армейцы одержали три победы, а сам россиянин набрал 8 (5+3) очков при показателе полезности "+4". Лучшим новичком лиги по итогам прошедшей недели стал нападающий "Йокерита" Эли Толванен. В двух встречах он помог своей команде одержать две победы, набрав 3 (2+1) балла за результативность.